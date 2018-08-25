Недавно дума объявила конкурс на право строительства 16 контрольно-пропускных пунктов по периметру исторического центра, и это наводит на мысль, что введение платы городские власти могут осуществить.
Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якрин, однако, заявил: те КПП, на постройку которых сейчас проводится тендер, призваны собирать данные о дорожном трафике. Но не будут ли они использованы и для взимания платы за въезд в центр — этого Якрин сказать не смог.
Депутат Рижской думы от оппозиционного "Единства" Вилнис Кирсис заявил, что впервые слышит о возможном введении платы и что на заседании комитета РД по дорожному сообщению и транспорту этот вопрос не обсуждался.
Введение платы предусматривает программа действий по улучшению качества воздуха в Риге на 2016-20 гг. — там написано, что эта мера снизила бы интенсивность движения в центре Риги на 1/5. Как и, например, можно было бы задействовать и запрет на въезд в центр старых автомобилей, говорит главный специалист по надзору за окружающей средой Эвита Витола из департамента жилья и окружающей среды.
"Этот план означает, что такие действия должны быть предприняты. И это те меры, которые следует реализовать в конкретные сроки, поскольку нормативы по качеству воздуха нужно соблюдать, и как-то этой цели нужно достигнуть. Это меры, которые оценены".
Хотя никто в Рижской думе не признает, что введение платы за въезд планируется, активистам общества "Город для людей" показалось странным, что только лишь ради замеров интенсивности трафика и качества воздуха вокруг центра будет выстроена целая инфраструктура, говорит представитель организации Отто Озолс.
В Финляндии автобус упал с моста: четверо погибших, 20 пострадавших (1)
Четыре человека погибли и двадцать получили травмы...
В Бельгии задержаны 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России" (58)
В порту бельгийского города Гент полиция перехватила...
В Риге могут ввести плату за въезд в исторический центр (4)
В столице уже несколько лет остро стоит проблема...
Полиция Уилтшира получила еще 3,2 млн долларов на расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери (9)
Полиция английского графства Уилтшир получила...
США раскритиковали ЕС за выделение финансовой помощи Ирану (1)
Решение Евросоюза поддержать иранский режим является...
TOP новостей
Пранцкетис: литовские депутаты принимают решения на трезвую голову, алкотестер не нужен (20)
Спикер парламента Литвы Виктора Пранцкетис 25 августа...
Состязание пенсий, зарплат и цен: победитель уже налицо (18)
Несмотря на то, что пенсии в Литве будут расти быстрее,...
Продукты в Норвегии: магазинчик "литовский", а цены норвежские (25)
Норвегия , как известно, славится своими высокими...
Курильщиков в Литве ждут перемены: много вопросов вызывает один запрет (13)
Минздрав Литвы планирует ограничить права...
После шквала в Западной Литве дома остались без крыш, повалены деревья (1)
После пятничного шквала в западной Литве без...