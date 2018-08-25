Недавно дума объявила конкурс на право строительства 16 контрольно-пропускных пунктов по периметру исторического центра, и это наводит на мысль, что введение платы городские власти могут осуществить.

Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якрин, однако, заявил: те КПП, на постройку которых сейчас проводится тендер, призваны собирать данные о дорожном трафике. Но не будут ли они использованы и для взимания платы за въезд в центр — этого Якрин сказать не смог.

Депутат Рижской думы от оппозиционного "Единства" Вилнис Кирсис заявил, что впервые слышит о возможном введении платы и что на заседании комитета РД по дорожному сообщению и транспорту этот вопрос не обсуждался.

Введение платы предусматривает программа действий по улучшению качества воздуха в Риге на 2016-20 гг. — там написано, что эта мера снизила бы интенсивность движения в центре Риги на 1/5. Как и, например, можно было бы задействовать и запрет на въезд в центр старых автомобилей, говорит главный специалист по надзору за окружающей средой Эвита Витола из департамента жилья и окружающей среды.

"Этот план означает, что такие действия должны быть предприняты. И это те меры, которые следует реализовать в конкретные сроки, поскольку нормативы по качеству воздуха нужно соблюдать, и как-то этой цели нужно достигнуть. Это меры, которые оценены".

Хотя никто в Рижской думе не признает, что введение платы за въезд планируется, активистам общества "Город для людей" показалось странным, что только лишь ради замеров интенсивности трафика и качества воздуха вокруг центра будет выстроена целая инфраструктура, говорит представитель организации Отто Озолс.