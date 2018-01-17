При этом Ушаков отметил, что прежде чем называть улицу в честь человека, принято выдерживать паузу в 10 лет. "Мы будем придерживаться этого принципа", - заявил он.
Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. Это означает, что улица в его честь может быть названа не ранее чем через семь лет. С предложением назвать в Риге улицу в честь Немцова выступил председатель фракции "Единство" Вилнис Кирсис.
Кроме того, по словам Ушакова, в данный момент идет обсуждение идеи назвать одну из улиц в Риге в честь актрисы Вии Артмане. Она скончалась в 2008 году.
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