Два взрыва прогремели утром в понедельник, 15 января, в Багдаде. В результате не менее 26 человек погибли и около 90 были ранены, сообщило министерство здравоохранения Ирака. Ранее иракские власти сообщали о 16 погибших и 65 раненых.
По данным представителя министерства внутренних дел страны, два смертника совершили самоподрывы. Как сообщили очевидцы, взрывы произошли на площади в центре города рядом с группой строителей.
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