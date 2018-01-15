Взрывы произошли на площади в центре иракской столицы рядом с группой строителей, сообщили очевидцы. По данным МВД, два смертника совершили самоподрывы, пишет Deutsche Welle.
© AFP/Scanpix

Два взрыва прогремели утром в понедельник, 15 января, в Багдаде. В результате не менее 26 человек погибли и около 90 были ранены, сообщило министерство здравоохранения Ирака. Ранее иракские власти сообщали о 16 погибших и 65 раненых.

По данным представителя министерства внутренних дел страны, два смертника совершили самоподрывы. Как сообщили очевидцы, взрывы произошли на площади в центре города рядом с группой строителей.

Deutsche Welle
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