В жилом доме в Гааге произошел взрыв. В результате в воскресенье, 27 января, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат. Под обломками могут находиться люди, их число неизвестно, сообщили в пожарной охране. Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу сообщает в Twitter местное издание Redactie District8. На месте также работают спасатели с собаками.
По всей видимости, в доме произошел взрыв газа, заявил представитель нидерландской полиции. Пожарная служба заявила, что в результате также нарушена стабильность стоящих вплотную к месту взрыва домов. Аварийные службы оценивают ситуацию и составляют план действий для проверки соседних домов.
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