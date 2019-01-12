Ранее сообщалось, что как минимум 36 человек получили ранения, причем пять из них находятся в критическом состоянии. По данным местной полиции, происшествие произошло на улице Тревиз в 9-м округе французской столицы. Судя по всему, его причиной была утечка газа. Незадолго до взрыва туда из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана.
Сразу после взрыва в здании вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли около 200 пожарных и примерно 100 полицейских. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.
Несколькими часами ранее городские силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередной демонстрацией движения "Желтые жилеты", запланированной на 12 января По информации агентства dpa, безопасность во время этой акции будут обеспечивать 5000 служащих полиции.
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