В результате взрыва на турецкой военной базе погибли 4 человека

В результате взрыва на военной базе на юго-востоке Турции погибли четыре человека и получили ранения более 20. Взрыв произошел накануне вечером, заявил в субботу, 10 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкое государственное агентство Anadolu накануне сообщило о 25 пострадавших и семи пропавших без вести. Причина взрыва не называется. По данным агентства, "несчастный случай" произошел на складе с боеприпасами.

Военная база расположена в труднодоступном горном регионе Шемдинли на границе с иракским Курдистаном и Ираном. В регионе располагается штаб-квартира запрещенной в Турции, Германии и ряде других стран Курдская рабочая партия (КРП).