По словам властей и очевидцев, несколько вооруженных смертников ворвались в здание, где находится штаб-квартира политического движения Afghanistan Green Trend, которое возглавляет бывший глава афганской разведки Амрулла Салех. Он баллотируется в вице-президенты в паре с действующим президентом Ашрафом Гани.
Инцидент произошел спустя всего несколько часов после того, как Гани и Салех посетили мероприятие в Кабуле по случаю официального запуска предвыборной кампании.
Сперва несколько нападавших взорвали заминированный автомобиль, благодаря чему остальным удалось прорваться в здание. Афганский спецназ незамедлительно окружил здание в попытке нейтрализовать преступников.
Как сообщил официальный представитель афганского Министерства здравоохранения, спасатели доставили в близлежащие больницы 25 пострадавших и тела двух погибших.
Ответственность за теракт пока никто не себя не взял. В последние дни в Кабуле произошла целая серия нападений, ответственность за которые взяли на себя и представители Талибана, и последователи "Исламского государства".
По словам властей, афганским силам безопасности удалось спасти по меньшей мере 85 человек.
Салех активно выступает с критикой Талибана.
Президент Гани написал в "Твиттере", что бывший глава Национального директората безопасности "пережил скоординированную атаку со стороны врагов государства".
Аляска тает в 100 раз быстрее, чем предполагали эксперты
Подводный ледник на Аляске тает в 100 раз быстрее, чем...
Cайты с Facebook-кнопкой "Like" обязали предупреждать юзеров о сборе данных
Общество защиты прав потребителей Северного Рейна -...
В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек (1)
В результате взрыва автомобиля и стрельбы в Кабуле...
Россиянин пытался купить пропуск в Украину для соотечественника (3)
В пункте пропуска "Одесса-авиа" россиянин пытался...
СМИ: В Туркменистане начали задерживать за разговоры о смерти президента
Троих граждан Туркменистана задержали по обвинению в...
TOP новостей
Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (7)
Рынок недвижимости в Литве на данный момент...
Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья (31)
Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...
Суд пожалел юношу, избившего 17-летнюю жительницу Юрбаркаса (26)
В понедельник утром Таурагский участковый суд вынес...
Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (152)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
Участники "Миссии Сибирь": мы выполнили поставленную задачу (33)
В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись...