В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек

По словам властей и очевидцев, несколько вооруженных смертников ворвались в здание, где находится штаб-квартира политического движения Afghanistan Green Trend, которое возглавляет бывший глава афганской разведки Амрулла Салех. Он баллотируется в вице-президенты в паре с действующим президентом Ашрафом Гани.

Инцидент произошел спустя всего несколько часов после того, как Гани и Салех посетили мероприятие в Кабуле по случаю официального запуска предвыборной кампании.

Сперва несколько нападавших взорвали заминированный автомобиль, благодаря чему остальным удалось прорваться в здание. Афганский спецназ незамедлительно окружил здание в попытке нейтрализовать преступников.

Как сообщил официальный представитель афганского Министерства здравоохранения, спасатели доставили в близлежащие больницы 25 пострадавших и тела двух погибших.

Ответственность за теракт пока никто не себя не взял. В последние дни в Кабуле произошла целая серия нападений, ответственность за которые взяли на себя и представители Талибана, и последователи "Исламского государства".

По словам властей, афганским силам безопасности удалось спасти по меньшей мере 85 человек.

Салех активно выступает с критикой Талибана.

Президент Гани написал в "Твиттере", что бывший глава Национального директората безопасности "пережил скоординированную атаку со стороны врагов государства".