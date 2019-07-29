В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек

В результате взрыва автомобиля и стрельбы в Кабуле погибли не менее 20 человек и еще 50 получили ранения, сообщают власти Афганистана.
Kabulą sudrebino galingas sprogimas
© AP / Scanpix

По словам властей и очевидцев, несколько вооруженных смертников ворвались в здание, где находится штаб-квартира политического движения Afghanistan Green Trend, которое возглавляет бывший глава афганской разведки Амрулла Салех. Он баллотируется в вице-президенты в паре с действующим президентом Ашрафом Гани.

Инцидент произошел спустя всего несколько часов после того, как Гани и Салех посетили мероприятие в Кабуле по случаю официального запуска предвыборной кампании.

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Сперва несколько нападавших взорвали заминированный автомобиль, благодаря чему остальным удалось прорваться в здание. Афганский спецназ незамедлительно окружил здание в попытке нейтрализовать преступников.

Как сообщил официальный представитель афганского Министерства здравоохранения, спасатели доставили в близлежащие больницы 25 пострадавших и тела двух погибших.

Ответственность за теракт пока никто не себя не взял. В последние дни в Кабуле произошла целая серия нападений, ответственность за которые взяли на себя и представители Талибана, и последователи "Исламского государства".

По словам властей, афганским силам безопасности удалось спасти по меньшей мере 85 человек.

Салех активно выступает с критикой Талибана.

Президент Гани написал в "Твиттере", что бывший глава Национального директората безопасности "пережил скоординированную атаку со стороны врагов государства".

"Голос Америки"
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