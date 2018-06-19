Ранее сообщалось, что в результате инцидента госпитализированы пять человек. Отмечалось, что происшествие не рассматривается как теракт.
По данным полиции, рядом с полицейским участком были произведены десятки выстрелов из автоматического оружия.
СМИ сообщали, что один из пострадавших играл в помещении в компьютерные игры, когда с улицы в него попала пуля.
В правоохранительные органы информация о стрельбе поступила в 20:13 по местному времени. Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство. Следователи ищут свидетелей.
О мотивах нападавшего ничего неизвестно.
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