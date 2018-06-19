Двое пострадавших при стрельбе в шведском городе Мальме скончались в больнице, сообщается на сайте полиции Швеции. Одному из погибших было 18 лет, другому - 29. В общей сложности, по данным правоохранительных органов, во время инцидента пострадали шесть человек, передает NEWSru.com.
© Reuters/Scanpix

Ранее сообщалось, что в результате инцидента госпитализированы пять человек. Отмечалось, что происшествие не рассматривается как теракт.

По данным полиции, рядом с полицейским участком были произведены десятки выстрелов из автоматического оружия.

СМИ сообщали, что один из пострадавших играл в помещении в компьютерные игры, когда с улицы в него попала пуля.

В правоохранительные органы информация о стрельбе поступила в 20:13 по местному времени. Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство. Следователи ищут свидетелей.

О мотивах нападавшего ничего неизвестно.

NEWSru.com
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