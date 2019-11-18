В результате стрельбы в Калифорнии погибли четыре человека

Неизвестные злоумышленники проникли в сад частного дома в городе Фресно, где около 35 человек смотрели футбольный матч, и открыли стрельбу.
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В результате стрельбы в калифорнийском городе Фресно погибли четыре человека, еще не менее шести получили огнестрельные ранения. Вечером в воскресенье, 17 ноября, злоумышленники проникли на участок частного дома и открыли стрельбу по находившимся там людям, которые смотрели телетрансляцию футбольного матча.

Три человека погибли на месте происшествия, четвертый был доставлен в критическом состоянии в больницу и затем скончался от ранений.

В саду во время инцидента находились около 35 человек. По данным заместителя начальника местного департамента полиции Майкла Рида, жертвами стали мужчины в возрасте 25-30 лет. О мотивах и личности предполагаемых преступников ничего не известно. О задержаниях пока тоже не сообщается. Фресно расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сан-Франциско.

Deutsche Welle
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