Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
По факту инцидента открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).
Как сообщал УНИАН, днем 9 марта на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.
В акции принимали участие около 2 тыс. человек.
После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы объявить свои требования. На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические оргады и бросили их в стражей порядка.
Во время столкновения участники акции также выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.
После митинга участники акции отправились в Черкассы, где находился Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.
Накануне сообщалось, что в результате столкновения с "Нацкорпусом" пострадали 15 правоохранителей. Глава МВД пообещал, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности.
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