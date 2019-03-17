В результате паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек

В Индонезии внезапный паводок и оползни, вызванные проливными дождями, привели к человеческим жертвам. Экстренные службы сообщили в воскресенье, 17 марта, что в деревнях в провинции Папуа погибли не менее 58 человек, а еще 74 пострадали.
Сотни домов частично затоплены, заявил представитель Национального управления по стихийным бедствиям. По его словам, во многие пострадавшие районы пока не удалось добраться, поэтому, возможно, известно еще не обо всех жертвах и их число может увеличиться.
Режим ЧП на две недели
Разрушенные стихией дороги и мосты затрудняют спасательную операцию. Администрация провинции на две недели ввела режим чрезвычайного положения. Во временные убежища эвакуируют более 4 тысяч человек.
Землетрясения и цунами
28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошли два сильных землетрясения. На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами природных стихий стали около 2000 человек, свыше 4000 пострадали.
22 декабря извержение вулкана Кракатау и последовавший за ним оползень вызвали крупное цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. Почти 12 тысяч человек остались без жилья.
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