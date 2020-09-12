В результате мощных лесных пожаров в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон погибли минимум 26 человек. Об этом сообщил вечером в пятницу, 11 сентября, телеканал CNN. При этом власти опасаются, что жертв может быть намного больше.

В Орегоне десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, еще десятки числятся пропавшими без вести. По данным агентства Reuters, около полумиллиона человек получили уведомления о необходимости быть готовыми к эвакуации. Как заявила губернатор штата Кейт Браун, огнем охвачены свыше 4000 квадратных километров. Начальник управления пожарной охраны лесного хозяйства Орегона Дуг Грейф заявил, что пожарным приходится бороться минимум с 16 крупными пожарами в регионе.

Согласно Индексу качества воздуха (AQI), в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон 11 сентября этот показатель был наихудшим в мире.

Снимки с американских спутников, опубликованные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства, свидетельствуют, что 8 сентября дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191 градус Цельсия (375 градусов по Фаренгейту).