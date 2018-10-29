Глава CNN Джефф Цукер заявил, что в редакцию телеканала снова был отправлен подозрительный пакет. Сообщение Цукера было опубликовано в твиттере CNN.
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По словам главы телеканала, подозрительное почтовое отправление было перехвачено в почтовом отделении Атланты в понедельник, 29 октября.

Подчеркивается, что угрозы офису CNN в настоящий момент нет.

Цукер отметил, что все адресованные телеканалу отправления проверяются вне редакции, так что посылка не была доставлена непосредственно в офис CNN.

Ранее телеканалу уже была отправлена подозрительная посылка. Как позднее выяснилось, она предназначалась экс-главе ЦРУ.

Gazeta.ru
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