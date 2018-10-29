По словам главы телеканала, подозрительное почтовое отправление было перехвачено в почтовом отделении Атланты в понедельник, 29 октября.

Подчеркивается, что угрозы офису CNN в настоящий момент нет.

Цукер отметил, что все адресованные телеканалу отправления проверяются вне редакции, так что посылка не была доставлена непосредственно в офис CNN.

Ранее телеканалу уже была отправлена подозрительная посылка. Как позднее выяснилось, она предназначалась экс-главе ЦРУ.