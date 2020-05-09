В распространении коронавируса больше виновата молодежь?

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Правительства были вынуждены ввести ограничительные меры, среди них запрет выходить из дома и контактировать с другими людьми. Такие страны, как Южная Корея, Новая Зеландия и Германия оказались в фокусе внимания потому, что сумели довольно быстро и успешно справиться с пандемией. Это вызвало интерес не только у профессиональных эпидемиологов, но и у широкого круга интересующихся этой проблематикой.

Спорное исследование гарвардских ученых

В Германии, где наблюдается иной сценарий распространения коронавируса, нежели, например, в Италии, большое число инфицированных было среди молодых людей. В этой связи исследователи обратили внимание именно на этот аспект, пытаясь понять, как молодежь повлияла на распространение инфекции.

На этом фоне одна научная работа, посвященная тому, как в Германии соблюдали правило не выходить из дома во время пандемии, привлекла к себе особое внимание и вызвала неоднозначную реакцию. Ее провели двое ученых из Гарвардского университета. Согласно их выводам, молодые люди, которые не придерживаются предписаний, ограничивающих физические и социальные контакты во время пандемии, и являются распространителями коронавируса SARS-CoV-2.

Примечательно, что результаты исследования были опубликованы в специализированном научном журнале Eurosurveilance через неделю после того, как многие молодые люди в Германии - вопреки предписаниям властей - провели время в парках, а кто-то даже принял участие в акциях протеста против мер властей, направленных на борьбу с коронавирусом.

"20-24 летние способствуют распространению коронавируса в Германии" - под таким заголовком сообщило об исследовании гарвардских ученых издание Der Tagesspiegel, а также другие СМИ. Но насколько верен этот вывод, если посмотреть на бесстрастные цифры?

Гарвардские эпидемиологи Эдвард Гольдштейн и Марк Липсич использовали в своем исследовании данные Института имени Роберта Коха (RKI) за конец марта - начало апреля. Они пришли к выводу, что возможный риск заразиться коронавирусом выше в возрастной группе от 15 до 34 лет, и особенно - от 20 до 24 лет. Похожие показатели ученые приводят и для Южной Кореи, где большинство случаев инфицирования происходило среди 20-29 летних. При этом ученые не смогли назвать причины повышенного риска заражения именно среди молодежи.

В чем обвиняют молодых людей?

Одним из предположений является несоблюдение безопасной дистанции лицами в возрасте от 15 до 34 лет. Но ученые не обратили внимания на то обстоятельство, что входящие в эту группу часто работают там, где необходимо контактировать с многими людьми: в отелях, ресторанах, магазинах. Во время пандемии большая часть этих заведений была закрыта. Но гарвардские исследователи ориентировались на данные, которые были получены еще до введения ограничений. В то время молодые люди вполне могли заразиться коронавирусом на работе.

В исследовании также не отражен тот факт, что у многих представителей указанной возрастной группы нет собственного транспорта, и они вынуждены пользоваться общественным, в том числе и во время пандемии.

В Германии коронавирус быстро распространялся среди молодежи еще и потому, что сотни молодых людей вернулись с австрийских горнолыжных курортов, часть из которых стали настоящими рассадниками инфекции. А кто-то участвовал в традиционных карнавальных мероприятиях.

Переболевших COVID-19 больше, чем считалось?

В этой связи нельзя не сказать еще об одном исследовании, опубликованном в тот же самый день, что и итоги работы гарвардских ученых. Оно было посвящено ситуации в округе Хайнсберг, ставшем очагом эпидемии коронавируса в ФРГ. 9000 жителей этого городка, что на самом западе Германии, прошли тесты на коронавирус. Согласно представленным результатам, 20 процентов инфицированных там переболели COVID-19 бессимптомно, даже не заметив этого.

На основе этого можно предположить, что во всей Германии в общей сложности до 1,8 млн человек могли быть инфицированы коронавирусом. Этот показатель в 10 раз выше, чем официальные данные, предоставленные Институтом имени Роберта Коха. Если эта цифра подтвердится, то заключения, сделанные, исходя из данных RKI, будут выглядеть весьма спекулятивно.

Каким исследованиям можно доверять?

В последнее время в научных кругах все громче звучат призывы критически относиться к различным связанным с коронавирусом работам, которые то и дело появляются в интернете. Ведь результаты многих из них не были официально опубликованы и таким образом не получили оценку независимых экспертов.

Об исследовании гарвардских ученых можно сказать, что его классифицировали как rapid communicaton - это выражение используют в научных изданиях для обозначения ускоренного процесса рецензирования, поскольку работа посвящена актуальной теме. Что касается исследования, посвященного Хайнсбергу, то его пока не оценивали независимые эксперты.

Несмотря на кричащие заголовки и яркие фотографии, на которых молодые люди устраивают пикники и участвуют в забастовках во время пандемии, научно не доказано, что они чаще нарушают предписания властей, чем люди других возрастов. Есть множество доказательств того, что лица моложе 35 лет особенно тяжело переживают экономические и психологические последствия пандемии. Это как раз то поколение, у представителей которого не такой высокий уровень благосостояния, как у их родителей, а также бабушек и дедушек. А пандемия, скорее всего, к тому же вызовет рецессию и рост безработицы.