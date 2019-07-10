В Раде Украины предлагают наказывать за непризнание Крыма украинским

Как сообщает сайт Верховной Рады, авторами законопроекта является спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Законопроект был зарегистрирован 5 июля, 8 июля поступил в комитет, а 9 июля - предоставлен для ознакомления депутатам.
Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:
"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов , поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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