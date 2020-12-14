В работе YouTube и сервисов Google произошел сбой

На отслеживающем проблемы сервисы Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 8 тыс., а к Gmail — до нескольких сотен.
По данным сервиса Donwdetector, чаще всего на невозможность доступа к YouTube жалуются пользователи из стран Европы. В сети Twitter появились жалобы из самых разных стран мира.
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