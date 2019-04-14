В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Большинство пользователей фейсбука жаловались на проблемы с лентой новостей. Сообщения поступали из Европы, а также Канады, США и ряда других стран. Также о сбоях в работе ленты новостей сообщали и пользователи инстаграма. В WhatsApp возникли сложности с отправкой и получением сообщений.

Instagram и WhatsApp принадлежат Facebook. Instagram соцсеть купила в 2012 году, а мессенджер — в 2014.

В марте 2019 года Instagram, WhatsApp и Facebook несколько часов работали с перебоями. Сбой — крупнейший в истории соцсети — объяснили "изменением конфигурации сервера".