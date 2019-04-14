Большинство пользователей фейсбука жаловались на проблемы с лентой новостей. Сообщения поступали из Европы, а также Канады, США и ряда других стран. Также о сбоях в работе ленты новостей сообщали и пользователи инстаграма. В WhatsApp возникли сложности с отправкой и получением сообщений.
Instagram и WhatsApp принадлежат Facebook. Instagram соцсеть купила в 2012 году, а мессенджер — в 2014.
В марте 2019 года Instagram, WhatsApp и Facebook несколько часов работали с перебоями. Сбой — крупнейший в истории соцсети — объяснили "изменением конфигурации сервера".
Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты – в Швецию
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ,...
Сотрудников ВГТРК лишили Шенгена из-за сюжета о Свидетелях Иеговы (6)
Министерство внутренних дел Эстонии на пять лет...
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook и Instagram , а также...
Авиакатастрофа в Непале. Еще одна трагедия в самом опасном аэропорту мира
Трое погибли, четверо ранены в результате...
Израиль планирует вторую миссию на Луне (1)
После неудачной попытки прилунения израильского зонда...
TOP новостей
Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (11)
Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (46)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не...
Очень мрачный взгляд на больницы, оказавшиеся на краю бездны: может быть только хуже (24)
В прошлом году уменьшилось количество погрязших в...
Сейм Литвы в апреле будет заседать всего четыре дня: политики взяли пасхальные каникулы (18)
Собравшийся на весеннюю сессию в начале марта Сейм...
На границе с Польшей и Беларусью идёт вакцинация диких животных (31)
На этой неделе начата весенняя вакцинация диких...