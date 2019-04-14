В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой, сообщает сайт Downdetector.
Facebook blokavimas
© Shutterstock

Большинство пользователей фейсбука жаловались на проблемы с лентой новостей. Сообщения поступали из Европы, а также Канады, США и ряда других стран. Также о сбоях в работе ленты новостей сообщали и пользователи инстаграма. В WhatsApp возникли сложности с отправкой и получением сообщений.

Instagram и WhatsApp принадлежат Facebook. Instagram соцсеть купила в 2012 году, а мессенджер — в 2014.

В марте 2019 года Instagram, WhatsApp и Facebook несколько часов работали с перебоями. Сбой — крупнейший в истории соцсети — объяснили "изменением конфигурации сервера".

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Акционеры Facebook требуют от Цукерберга поделиться властью

Марк Цукерберг должен уйти с поста председателя совета...

Изменения в Facebook: что будет со страницей после смерти пользователя

Руководство Facebook сообщило, что намерено привлечь...

Facebook, Instagram и WhatsApp пережили крупнейшие в своей истории сбои

В работе "Фейсбука" и "Инстаграма" произошел сбой,...

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой (8)

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел...

Соцсеть Facebook по ошибке сообщила о смерти Цукерберга (1)

Социальная сеть Facebook по ошибке сообщила о смерти...

Facebook разгласила данные 6 млн пользователей

Компания Facebook допустила утечку личных данных 6...

Социальная сеть Facebook не работает

7 марта примерно с 7.30 утра по эстонскому времени...

В мире

Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты – в Швецию

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ,...

Сотрудников ВГТРК лишили Шенгена из-за сюжета о Свидетелях Иеговы (6)

Министерство внутренних дел Эстонии на пять лет...

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram , а также...

Авиакатастрофа в Непале. Еще одна трагедия в самом опасном аэропорту мира

Трое погибли, четверо ранены в результате...

Израиль планирует вторую миссию на Луне (1)

После неудачной попытки прилунения израильского зонда...

TOP новостей

Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (11)

Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (46)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не...

Очень мрачный взгляд на больницы, оказавшиеся на краю бездны: может быть только хуже (24)

В прошлом году уменьшилось количество погрязших в...

Сейм Литвы в апреле будет заседать всего четыре дня: политики взяли пасхальные каникулы (18)

Собравшийся на весеннюю сессию в начале марта Сейм...

На границе с Польшей и Беларусью идёт вакцинация диких животных (31)

На этой неделе начата весенняя вакцинация диких...