По информации газеты, задержание произошло в субботу, 13 октября. Подозреваемые требовали у водителей, въезжающих в Париж из Восточной Европы, по 200 евро. Полиция считает, что участники группировки ежемесячно могли получать таким способом до 200 тысяч евро.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в момент получения денег от водителей. В ходе обысков полиция изъяла крупные суммы денег и оружие. База группировки находилась в городе Ливри-Гарган в помещении с гаражом, в котором находились дорогие автомобили.

Некоторые из задержанных были в полицейской базе лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности. При этом сейчас следствие не располагает данными о том, были ли подозреваемые связанными с религиозными радикалами. Как сообщили РИА "Новости" в посольстве России во Франции, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.

Напомним, в мае этого года французская полиция эвакуировала людей с вокзала Сен-Шарль в Марселе после задержания подозрительного мужчины. Тревога была поднята патрулировавшими вокзал военными, которые обратили внимание на рюкзак, из которого торчали провода и батареи. Задержанный владелец сумки отказался отвечать на вопросы о содержимом рюкзака, а также сообщать свое имя. Впоследствии стало известно, что мужчина является уроженцем Чечни, а в сумке находились электроматериалы, которые сами по себе могут использоваться для изготовления взрывного устройства.

На место были вызваны специалисты по разминированию, а вокзал - оцеплен. В результате инцидента Национальная компания французских железных дорог была вынуждена изменить расписание 20 поездов.

Неделей раньше уроженец Чечни Хасан Азимов совершил нападение на прохожих в центре Парижа. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Как позже выяснилось, Азимов был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый статус S, который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов. Под наблюдение он попал в 2016 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что "вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - объяснил глава республики.

Подобные реплики возмутили французское руководство. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал заявление Кадырова недопустимым и заявил, что руководство республики не собирается "прислушиваться к диктатору, который не соблюдает букву закона в своей стране".