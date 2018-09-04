Россиян ограбили вечером 3 сентября после того, как они прилетели из Ниццы в аэропорт Ле Бурже. Когда они ехали по автостраде на арендованной машине с водителем, в них врезался автомобиль преступников, сообщает RTL. Первоначально россияне решили, что произошло ДТП, но из машины вышли люди в масках.
Преступники потребовали, чтобы туристы открыли багажник и отдали три чемодана с вещами. Также у них похитили кошельки и мобильные телефоны. Водитель машины, перевозивший россиян, пытался снять нападавших на видео, поэтому у него также отняли телефон. После этого нападавшие скрылись.
Ограбленные россияне сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились ювелирные украшения, в том числе бриллианты.
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