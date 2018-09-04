Вооруженные преступники ограбили троих российских туристов в пригороде Парижа, забрав у них чемоданы с драгоценностями и дорогой одеждой. Сумму ущерба оценили в размере от 500 тысяч до одного миллиона долларов, сообщает радиостанция Europe1.
Įkaitų drama Paryžiuje
© AFP/Scanpix

Россиян ограбили вечером 3 сентября после того, как они прилетели из Ниццы в аэропорт Ле Бурже. Когда они ехали по автостраде на арендованной машине с водителем, в них врезался автомобиль преступников, сообщает RTL. Первоначально россияне решили, что произошло ДТП, но из машины вышли люди в масках.

Статьи по теме:
Ограбление в Таллине: полиция Эстонии просит помощи  (4)
Вооруженное ограбление в Вильнюсе: на аптекаря напал мужчина в маске  (13)

Преступники потребовали, чтобы туристы открыли багажник и отдали три чемодана с вещами. Также у них похитили кошельки и мобильные телефоны. Водитель машины, перевозивший россиян, пытался снять нападавших на видео, поэтому у него также отняли телефон. После этого нападавшие скрылись.

Ограбленные россияне сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились ювелирные украшения, в том числе бриллианты.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Испании схвачен британский грабитель, скрывавшийся под 75 именами

В испанском курортном регионе Коста-дель-Соль...

Участник "ограбления века" на 20 млн долларов умер в английской тюрьме

В английской тюрьме умер 69-летний Терри Перкинс — один...

"Это грабёж!" – "Прошу отнестись с пониманием": обращение Путина по пенсиям породило новый мем (56)

Обращение президента России Владимира Путина к...

В мире

Глава Смоленской комиссии Польши: Россия могла подделать черные ящики ТУ-154М (3)

Глава Подкомиссии по расследованию смоленской...

Глава МИД Украины: РФ хочет расчленить Украину, пророссийская реальность невозможна (11)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин...

Химвыбросы в оккупированном Крыму: завод "Титан" закрыли, детей эвакуируют (7)

В Херсонской области пограничники зафиксировали факт...

Дмитрий Трапезников Дмитрий Трапезников

Кто теперь в Донецке главный. Синьор Помидор из клуба "Шахтер" примеривает пост нового главы ДНР (81)

3 сентября в самопровозглашенной и не признанной...

Иранская авиакомпания подозревается в доставке оружия "Хизбалле"

Иранская гражданская авиакомпания Fars Air Qeshm...

TOP новостей

Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (41)

На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...

Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые - из Эстонии (5)

2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской...

Дмитрий Трапезников Дмитрий Трапезников

Кто теперь в Донецке главный. Синьор Помидор из клуба "Шахтер" примеривает пост нового главы ДНР (81)

3 сентября в самопровозглашенной и не признанной...

Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (12)

В Литве актуальны различные запреты, связанные с...

Помощь на покупку жилья в провинции разобрали за один день (3)

Соцмин Литвы сообщает, что по данным на 4 сентября за...