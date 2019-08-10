Партнеры по правящей коалиции в ФРГ по-разному отреагировали на предостережение посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможном выводе Вашингтоном части своего военного контингента с территории страны.
Дипломат ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут решиться на передислокацию части своих военных из Германии в Польшу в связи с нежеланием Берлина нарастить расходы на оборону до 2 процентов ВВП.
"Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил руководитель дипмиссии агентству dpa.
"Берлин не допустит шантажа"
В ответ на слова дипломата исполнительный секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер обвинил Гренелла в том, что тот пытается командовать Берлином. "Германия не позволит себя шантажировать", - заявил Шнайдер немецкому еженедельнику Der Spiegel.
В свою очередь заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль с пониманием отнесся к полиции Вашингтона. "Критика США хорошо известна и оправданна. Германия взяла по отношению к альянсу обязательства существенно увеличить расходы на оборону", - цитирует политика агентство dpa.
"Американцы могут прихватить и ядерное оружие"
Правительство Баварии демонстративно подчеркнуло свой дружественный подход к американскому контингенту.
В то же время депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч приветствовал возможную передислокацию американских сил. "Когда американцы будут выводить солдат, они могут прихватить с собой и свое ядерное оружие. Вернуть его домой, а не перебросить в Польшу, потому что это привело бы к серьезному обострению напряженности в отношениях с Россией, не соответствующему интересам Европы и Германии", - уверен Барч.
На сентябрь 2018 года в Германии находились около 33 тысяч военнослужащих США. Контингент размещен, в частности, в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.
Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет
Две баллистические ракеты были запущены близ города...
В правящей коалиции ФРГ наметился раскол по вопросу о выводе контингента США (5)
Посол США в Германии пригрозил Берлину передислокацией...
Патриарх Варфоломей заявил о невмешательстве в дела ПЦУ (5)
В Стамбуле прошли переговоры Владимира Зеленского с...
Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану
Франция отвергла обвинения Трампа во вмешательстве в...
ВИДЕО: В Англии родился щенок с шестью лапами (1)
В английском графстве Эссекс женщина приобрела щенка с...
TOP новостей
За границей на курорте можно прожить неделю, в Ниде - только в выходные (32)
Уже давно говорят о том, что отдых за границей обходится...
Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко: После обыска мама готовит нас морально к тому, что ее могут посадить (22)
История гражданской активистки из России Анастасии...
Времени в обрез: не забудьте использовать накопившийся отпуск
Для многих жителей Литвы весть о том, что...
Историк Каспаравичюс: в Вильнюсе не хватает должной оценки Сметоны
В Укмергском районе, в Ужугирисском поместье, 10 августа...
Зуокас устроил праздник с демонстрацией содержимого ящиков, Зуокене обратилась в прокуратуру (13)
Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас 9 августа...