"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", – сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что комитет заседал со среды до утра четверга – кворум появился утром.

По его словам, комитет получил 44 поправки к законопроекту №9036 после первого чтения. Одна отклонена, другие учтены полностью или редакционно.

В частности, предлагалось распространить приветствие "Слава Украине!" не только на армию, но и на Национальную полицию.

Документ также предлагает исключить обращение "товарищ" и принимать исключительно "пан" и "пани" для служебных отношений.