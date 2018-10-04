"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", – сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.
Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что комитет заседал со среды до утра четверга – кворум появился утром.
По его словам, комитет получил 44 поправки к законопроекту №9036 после первого чтения. Одна отклонена, другие учтены полностью или редакционно.
В частности, предлагалось распространить приветствие "Слава Украине!" не только на армию, но и на Национальную полицию.
Документ также предлагает исключить обращение "товарищ" и принимать исключительно "пан" и "пани" для служебных отношений.
ВИДЕО: Пролет строящегося железнодорожного Крымского моста упал в воду (10)
Один из пролетов строящейся железнодорожной части...
Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО (18)
Министерство обороны Нидерландов объявило о...
В правительстве Украины утвердили приветствие "Слава Украине!" в армии и в полиции (18)
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом...
Власти Нью-Йорка собираются взыскать с Трампа все недоплаченные налоги (1)
Власти Нью-Йорка намерены потребовать от президента...
Консул Венгрии в украинском городе Берегово объявлен персоной нон-грата (4)
Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово...
TOP новостей
Одно предложение Лукашенко вызвало в Литве беспокойство (276)
Если Литва не хочет сотрудничать с Минском, тогда Минск...
Секретные фотографии ссылки жителей Литвы – может вам знакомы дети с фотографии? (137)
Литовский особый архив поделился фотографиями, на...
В этом году из литовских школ ушли 995 учителей (5)
В этом году 995 педагогов воспользовались возможностью...
Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта (24)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...