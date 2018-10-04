Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла законопроект о приветствии "Слава Украине!" в Вооруженных силах. Проект закона №9036 в редакции комитета с технико-юридическими правками поддержал 271 депутат.
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"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", – сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что комитет заседал со среды до утра четверга – кворум появился утром.

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По его словам, комитет получил 44 поправки к законопроекту №9036 после первого чтения. Одна отклонена, другие учтены полностью или редакционно.

В частности, предлагалось распространить приветствие "Слава Украине!" не только на армию, но и на Национальную полицию.

Документ также предлагает исключить обращение "товарищ" и принимать исключительно "пан" и "пани" для служебных отношений.

Украинская правда
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