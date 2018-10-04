"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", – сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.
Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что комитет заседал со среды до утра четверга – кворум появился утром.
По его словам, комитет получил 44 поправки к законопроекту №9036 после первого чтения. Одна отклонена, другие учтены полностью или редакционно.
В частности, предлагалось распространить приветствие "Слава Украине!" не только на армию, но и на Национальную полицию.
Документ также предлагает исключить обращение "товарищ" и принимать исключительно "пан" и "пани" для служебных отношений.
В правительстве Украины утвердили приветствие "Слава Украине!" в армии и в полиции (6)
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом...
Власти Нью-Йорка собираются взыскать с Трампа все недоплаченные налоги (1)
Власти Нью-Йорка намерены потребовать от президента...
Консул Венгрии в украинском городе Берегово объявлен персоной нон-грата (3)
Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово...
Вышла книга о Скрипале: секреты ГРУ передавал через жену, но миллионов не заработал (1)
Книга журналиста Би-би-си Марка Урбана об...
Махатма Ганди практиковал "проверки на целомудрие" с обнаженными женщинами (1)
"После того как в 1944 году жена Махатмы Ганди Кастурба...
TOP новостей
Одно предложение Лукашенко вызвало в Литве беспокойство (174)
Если Литва не хочет сотрудничать с Минском, тогда Минск...
Сюрпризы налоговой реформы: предназначена для одних, а радуются другие (8)
3 октября была представлена заказанная Минфином оценка...
Жительница Вильнюса не могла справиться с лающей собакой - помог дрессировщик (3)
Парламент Литвы предлагает решать вопрос шума,...
Журналист DELFI испытал "поезд четырех столиц": в Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя (14)
В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в...
Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...