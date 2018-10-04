Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла законопроект о приветствии "Слава Украине!" в Вооруженных силах. Проект закона №9036 в редакции комитета с технико-юридическими правками поддержал 271 депутат.
© AFP / Scanpix

"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", – сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что комитет заседал со среды до утра четверга – кворум появился утром.

Статьи по теме:
В украинской армии устанавливают новое воинское приветствие "Слава Украине" - "Героям слава"  (26)
На футболках украинской сборной появилась надпись "Слава Украине"  (29)

По его словам, комитет получил 44 поправки к законопроекту №9036 после первого чтения. Одна отклонена, другие учтены полностью или редакционно.

В частности, предлагалось распространить приветствие "Слава Украине!" не только на армию, но и на Национальную полицию.

Документ также предлагает исключить обращение "товарищ" и принимать исключительно "пан" и "пани" для служебных отношений.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Слава Украине!": опубликовано новое видео с хорватским футболистом (40)

В интернете появилось новое видео, на котором защитник...

Пользователи Facebook "атаковали" страницу ФИФА после травли футболиста (59)

Пользователи соцсети Facebook распространили на странице...

В мире

В правительстве Украины утвердили приветствие "Слава Украине!" в армии и в полиции (6)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом...

Власти Нью-Йорка собираются взыскать с Трампа все недоплаченные налоги (1)

Власти Нью-Йорка намерены потребовать от президента...

Консул Венгрии в украинском городе Берегово объявлен персоной нон-грата (3)

Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово...

Вышла книга о Скрипале: секреты ГРУ передавал через жену, но миллионов не заработал (1)

Книга журналиста Би-би-си Марка Урбана об...

Махатма Ганди практиковал "проверки на целомудрие" с обнаженными женщинами (1)

"После того как в 1944 году жена Махатмы Ганди Кастурба...

TOP новостей

Одно предложение Лукашенко вызвало в Литве беспокойство (174)

Если Литва не хочет сотрудничать с Минском, тогда Минск...

Сюрпризы налоговой реформы: предназначена для одних, а радуются другие (8)

3 октября была представлена заказанная Минфином оценка...

Жительница Вильнюса не могла справиться с лающей собакой - помог дрессировщик (3)

Парламент Литвы предлагает решать вопрос шума,...

Укрзализныця показала поезд четырех столиц

Журналист DELFI испытал "поезд четырех столиц": в Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя (14)

В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в...

Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...