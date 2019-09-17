Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов отреагировал на предложение главы национально-культурной автономии крымских греков ”Таврида” Ивана Шонуса о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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© AFP / Scanpix

По словам вице-премьера, подобная практика применяется в ряде субъектов страны с момента образования Российской Федерации.

”Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть”, — напомнил Мурадов.

Политик назвал инициативу о переименовании республики значимой и предложил обсудить ее в Госсовете Республики и других органах власти в случае, если жители полуострова поддержат это.

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При этом глава парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов отметил, что очень важно сохранить политико-правовой статус республики и наименование "Крым".

Большинство стран-членов ООН не признаeт присоединения Крыма к России (2014), что нашло отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании крымского референдума и основанных на нем изменений статуса Крыма. Эстония и страны ЕС считают присоединение Крыма к России аннексией.

Gazeta.ru
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