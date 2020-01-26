В преддверии 75-летия освобождения Красной армией бывшего нацистского концлагеря Освенцим в Германии принимают меры для борьбы с антисемитизмом. Так, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призвал создать аналогичный пост в Немецком футбольном союзе (DFB). "Недопустимо считать приемлемым происходящее на футбольных стадионах каждую субботу", - заявил Клейн в интервью общественной радиостанции Deutschlandfunk, опубликованном в воскресенье, 26 января. Его критика направлена, в частности, на расистские и антисемитские выходки футбольных фанов. Такие организации, как DFB следует "поощрять самостоятельно бороться с подобными вещами", считает уполномоченный немецкого правительства. Кляйн также требует, чтобы в полиции системно подходили к обеспечению безопасности евреев в Германии и усиливали меры предосторожности в дни иудейских праздников.

Призыв не подражать правым популистам из АдГ

Центральный совет евреев в Германии также обеспокоен сложившейся ситуацией. Председатель организации Йозеф Шустер (Josef Schuster) обвинил немецкие органы юстиции в халатном подходе к расследованию случаев антисемитизма и особо выделил существенные угрозы для жизни евреев в ФРГ. По мнению Шустера, октябрьское нападение на синагогу в Галле "выявило упущения властей". А убийство политика Вальтера Любке (Walter Lübcke) показывает, на что способны правые экстремисты в Германии, заявил он изданию Tagesspiegel am Sonntag.

Шустер призвал политические партии воздержаться от сближения с правопопулистской "Альтернативой для Германии" или попыток подражать ей в расчете получить дополнительные голоса. Остальные партии должны попытаться "сорвать маску" с АдГ, считает председатель Центрального совета евреев в Германии.

Звезда Давида на одежде как символ солидарности

В свою очередь, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) призвала сограждан проявить солидарность с иудеями в Германии - например, один день в году надевать звезду Давида. Тем самым "прежде молчаливое большинство" покажет, что не потерпит антисемитизма в этой стране, заявила Грюттерс изданиям медиагруппы Funke. Она выступила за более суровое наказание правонарушений на почве антисемитизма.

В Польше 26 и 27 января пройдут памятные мероприятия приуроченные к 75-летию освобождения Красной армией бывшего нацистского концлагеря Освенцим. Этот день является днем памяти в Германии с 1996 года, а в мире - с 2005-го.