Торжественная церемония переименования прошла в четверг, 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика. На акции присутствовали более ста человек, среди них, мэр Праги Зденек Гржиб и дочь Немцова - Жанна, сообщает корреспондент DW.
24 февраля депутаты городского совета Праги единогласно проголосовали за увековечение памяти Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской. Зденек Гржиб отметил, что Немцов и Политковская были людьми, которые отстаивали демократию, и погибли за это. "Они заслуживают памяти" - уверен мэр.
Ранее мэр Праги рассказал, что с инициативой присвоить имя Немцова одной из улиц в Праге выступили более 4500 жителей города, специальная топографическая комиссия города подтвердила возможность переименования.
Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. Его имя увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. В Москве 29 февраля пройдет марш памяти Немцова.
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