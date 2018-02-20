Как передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ГУ МЧС, в представительство прибыла мобильная лаборатория ведомства провела экспресс-анализ для замеров радиации и химических веществ. Специалисты выяснили, что вещество не представляет угрозы для работников представительства и населения.
Посольство расположено по адресу Кадашевская набережная, дом 14/1. Для проведения дальнейших экспертиз вещество передано сотрудникам полиции.
15 февраля сообщалось, что более 10 иностранных посольств в Москве получили письма с белым порошком. Конверты были разосланы в посольства Словении, Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады и в один из департаментов ООН. Порошок везде был одинаковый.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в составе порошка был обнаружен фипронил - химическое действующее вещество пестицидов, применяемое для борьбы с паразитами у домашних животных и для уничтожения различных вредителей в сельском хозяйстве.
16 января депутат Госдумы Сергей Железняк заявил в полицию, что письма были разосланы от его имени с якобы вложенными в них письмами. В них было указано, что послание порошка - это акция "Подари частицу Крыма" в честь годовщины вхождения республики в состав РФ. Желез няк утверждает, что не имеет никакого отношения к произошедшему.
Помимо посольств, расположенных в Москве, случаи рассылки подобных писем в середине февраля были зафиксированы в США и Великобритании. Конверты с порошком пришли сыну американского президента Дональду Трампу - младшему, основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, а также в британский парламент и офис в Вашингтоне, где арендует помещения бывший президент США Барак Обама. Во всех случаях порошок оказался безвредным.
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