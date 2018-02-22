Власти Черногории сообщили об этом в "Твиттере". Взрыв произошел в среду в 12 ночи по местному времени.

По предположениям властей, взрывное устройство представляло собой ручную гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Посольство США призвало своих граждан пока что держаться подальше от посольства. Сотрудники посольства в четверг остались дома. Полиция занимается расследованием случившегося и пытается установить личность нападавшего.

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн сообщил газете New York Times о том, что мотивы нападения пока не ясны.

Он подтвердил, что никто из работников посольства не пострадал.

Охранник находящегося неподалеку спортивного центра, рассказал новостному агентству Франс пресс, что услышал два взрыва, прогремевших один за другим.

"Полиция быстро прибыла на место, тело нападавшего сразу увезли", — добавил он.

Черногория, население которой составляет около 630 тысяч человек, обрела независимость в 2006 году. Это одно из государств, появившихся после распада Югославии.