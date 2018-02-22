Власти Черногории сообщили об этом в "Твиттере". Взрыв произошел в среду в 12 ночи по местному времени.
По предположениям властей, взрывное устройство представляло собой ручную гранату. В результате взрыва никто не пострадал.
Посольство США призвало своих граждан пока что держаться подальше от посольства. Сотрудники посольства в четверг остались дома. Полиция занимается расследованием случившегося и пытается установить личность нападавшего.
Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн сообщил газете New York Times о том, что мотивы нападения пока не ясны.
Он подтвердил, что никто из работников посольства не пострадал.
Охранник находящегося неподалеку спортивного центра, рассказал новостному агентству Франс пресс, что услышал два взрыва, прогремевших один за другим.
"Полиция быстро прибыла на место, тело нападавшего сразу увезли", — добавил он.
Черногория, население которой составляет около 630 тысяч человек, обрела независимость в 2006 году. Это одно из государств, появившихся после распада Югославии.
В Брюсселе проходит полицейская операция: оцеплена большая территория (1)
В четверг днем в Брюсселе началась масштабная...
В посольстве США в Черногории прогремел взрыв (6)
В посольстве США в Черногории прогремел взрыв, сообщили...
Twitter ужесточает борьбу со спам-ботами
Сервис микроблогов Twitter объявил в среду, 21 февраля, о...
Ученые: шоколад может стать непозволительной роскошью (4)
Вы сладкоежка или часто покупаете шоколад в подарок? У...
TOP новостей
Грибаускайте встретится с президентом США Дональдом Трампом (241)
Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в...
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (29)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
Линкявичюс: США не позволят России делать все, что ей хочется (180)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (4)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...