В Португалии голая и пьяная девушка спрыгнула в реку с моста

Экстремальное развлечение придумала для себя неизвестная девушка. Она прыгнула в реку с моста.
© DELFI / Karolina Pansevič

Пикантности этой истории придает тот факт, что перед прыжком девушка сняла с себя абсолютно всю одежду. По словам очевидцев, на которых ссылается The Sun, девушка к тому же была в хорошем подпитии.

Сюда по видео, которое разместил британский таблоид, прыжок транслировался в прямом эфире одним из пользователей Instagram.

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А происходило всё в окрестностях Порту на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I через реку Дору. Мост имеет два уровня, а его высота в высшей точке составляет 44,6 метра.

Девушка, которую The Sun называет идиоткой (Idiot female), прыгала с самого нижнего, предназначенного для автотранспорта. Возможно, поэтому прыжок завершился благополучно — девушка вынырнула, доплыла до берега и благоразумно исчезла до приезда полиции.

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