Там пояснили, что танкер принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. По словам собеседника агентства, "приняты меры блокировки активов", с судном "разбираются".

В пятницу представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал в своем Facebook о возможном задержании российского судна в порту Херсона, выразив уверенность, что "выйдет оно не скоро", и "на этот раз дело никому развалить не удастся". Позже пост стал недоступен.

Собеседник "Коммерсанта", близкий к СБУ, отметил, что российская сторона "задержала под предлогом досмотра 93 украинских судна в Азовском море", и пообещал, что Украина ответит на это согласно своим законам.

По данным радиостанции Business FM, оператором танкера "Механик Погодин" является судоходная компания "В. Ф. Танкер", а портом прописки - Санкт-Петербург. Владеет же судном дочерняя компания Внешэкономбанка "ВЭБ-лизинг".

"В. Ф. Танкер" создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов (сырой нефти, мазута, дизельного топлива, бензина, пищевых и индустриальных масел, химических грузов) по внутренним и международным водным маршрутам, уточнил ТАСС представитель компании.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников пригрозил Украине проблемами в случае задержания "Механика Погодина". "Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают на здоровье. У нас есть чем ответить. Если украинцы это сделают, получат проблемы", - сказал он в интервью радио "Говорит Москва".

В беседе с Business FM депутат пообещал, что Украине "будет несладко", и напомнил, что в результате задержания рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море в марте этого года "Россия приняла определенные меры, которые затруднили судоходство, досмотры". "Это хуже для Бердянска, Мариуполя, портов. Сейчас в очередной раз задерживают - наши начнут делать то же самое либо ужесточать дальше", - сказал Калашников.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила ситуацию в телефонном разговоре с украинской коллегой Людмилой Денисовой. По ее словам, российские моряки не покидали судно, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений.

"По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - цитирует Москалькову ТАСС. Омбудсмен добавила, что суд по вопросу ареста танкера и находящегося на нем имущества пройдет в понедельник.

По ее информации, моряки не встречались с российским консулом. В случае возникновения вопросов или проблем они смогут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену, сказала Москалькова, подчеркнув, что держит ситуацию на постоянном контроле.

Ранее Москалькова попросила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана "Механика Погодина". "В случае согласия украинской стороны планирую посетить наших моряков в порту города Херсона", - заявила уполномоченный.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", на борту которого находилось 10 человек. В документах на судно значилось, что оно зарегистрировано в Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией.

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". 10 апреля Горбенк отпустили под залог, остальным морякам был назначен административный штраф.

Позже капитану было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. Из десяти членов экипажа в Россию удалось вернуться только двоим - через Минск. Горбенко находится на Украине под подпиской о невыезде, остальные моряки не могут уехать из-за проблем с документами.