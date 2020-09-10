В порту Бейрута вспыхнул крупный пожар

Спустя месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута на его территории вновь вспыхнул крупный пожар. В четверг, 10 сентября, над портом поднялся столб густого черного дыма. Возгорание возникло на складе, где хранились нефтепродукты и автомобильные шины, сообщил представитель ведомства гражданской защиты dpa. Причины пожара пока не установлены. Нет данных и о возможных жертвах.
Пожар тушат военные вертолеты
Вооруженные силы для тушения пожара задействовали вертолеты. Армия призвала население покинуть прилегающие к порту кварталы. По свидетельствам очевидцев, близ места пожара возникла паника.
Катастрофа 4 августа
В результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа погибли не менее 190 человек, около 6 тысяч человек получили ранения. Два взрыва аммиачной селитры, хранившейся на одном из складов бейрутского порта без соблюдения норм безопасности, причинили ущерб на более чем на 15 миллиардов долларов, заявил президент Ливана Мишель Аун.
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