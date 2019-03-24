"Минный тральщик класса Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франции, страны-члена НАТО, с целью учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море, зашел в Одесский морской торговый порт 23 марта 2019", - сказано в сообщении.
Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).
Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также радиолокационная станция и гидроакустическая система.
Корабль прошел черноморскими проливами и вошел в Черное море 21 марта. Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморских стран в город в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец USS Donald Cook.
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