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Сообщение о заражении вирусом SARS-CoV-2 подтвердил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский. По его словам, пациент госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
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Власти Польши подтвердили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в этой стране. Соответствующее заявление сделал польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский в среду, 4 марта. По словам министра, пациент госпитализирован в городе Зелёна Гура в западной части Польши, его состояние оценивается как хорошее.

Во всем мире число заразившихся вирусом нового типа по состоянию на утро 4 марта достигло 92801 человека, зафиксирован 3201 летальный случай, пишет гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет данных о скончавшихся, инфицированных и выздоровевших.

Общее число заразившихся коронавирусом во всех странах, кроме материкового Китая, увеличилось до 12 531, а смертей - до 220. Между тем в самой КНР число скончавшихся от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, увеличилось за сутки на 38 человек. Таким образом, в Китае от пневмонии COVID-19 умер уже 2981 человек, сообщил 4 марта Государственный комитет здравоохранения КНР.

Deutsche Welle
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