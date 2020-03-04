В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Власти Польши подтвердили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в этой стране. Соответствующее заявление сделал польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский в среду, 4 марта. По словам министра, пациент госпитализирован в городе Зелёна Гура в западной части Польши, его состояние оценивается как хорошее.
Во всем мире число заразившихся вирусом нового типа по состоянию на утро 4 марта достигло 92801 человека, зафиксирован 3201 летальный случай, пишет гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет данных о скончавшихся, инфицированных и выздоровевших.
Общее число заразившихся коронавирусом во всех странах, кроме материкового Китая, увеличилось до 12 531, а смертей - до 220. Между тем в самой КНР число скончавшихся от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, увеличилось за сутки на 38 человек. Таким образом, в Китае от пневмонии COVID-19 умер уже 2981 человек, сообщил 4 марта Государственный комитет здравоохранения КНР.
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