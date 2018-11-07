В Польше задержали 42-летнего мужчину, который заставлял людей работать на стройке и не платил им. Среди пострадавших и граждане Беларуси, сообщает Департамент морской пограничной охраны Польши.
© Shutterstock nuotr.

Мужчина искал граждан Польши и иностранцев и отправлял их на нелегальную работу на стройке в Польше и Швеции. Он распространял объявления о работе через агентства и в интернете. Договоры с работниками не подписывались или составлялись на непонятном им языке, паспорта и документы у людей забирали, деньги зачастую не выплачивались вовсе.

Когда работники возмущались и требовали выплатить деньги, им угрожали депортацией или обвиняли в краже, посылая заявления в правоохранительные органы. Работников унижали, оскорбляли, избивали.

Всего, по данным следствия, использовался труд более 540 человек — граждан Польши, Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Организатор трудового рабства получил таким образом доход 4,5 млн злотых (более 1 млн евро). Эти средства мужчина вложил в другие виды своей деятельности.

По решению суда мужчину арестовали на три месяца. Кроме него были задержаны и две женщины, их отпустили под залог и подписку о невыезде.

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