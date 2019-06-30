Министерство юстиции Польши отреагировало на увольнение сотрудника из-за его отказа участвовать в акции в пользу ЛГБТ.
IKEA
© Vida Press

СМИ описали случай работника IKEA, который потерял работу из-за того что выступил против принуждения работников одного из магазинов этой сети к участию в акциях, пропагандирующих движение ЛГБТ. Аргументируя свою позицию, мужчина ссылался на свою веру и цитировал фрагменты Старого и Нового Заветов.

Вице-министр юстиции Марцин Романовский в опубликованном в воскресенье, 30 июня, специальном заявлении написал, что он с возмущением воспринял информацию о действиях торговой сети IKEA.

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"Увольнение работника по причине выраженного им отношения, касающегося акции, пропагандирующей идеологию ЛГБТ, я оцениваю как дискриминацию и нарушение свободы совести и вероисповедания", - написал Марцин Романовский. Он также подчеркнул, что продвижение идеологии ЛГБТ лежит вне сферы обязанностей сотрудника, и что согласно польской конституции и Уголовному кодексу, никого нельзя заставлять поддерживать действия, которые противоречат его совести или исповедуемой им религии.

Замминистра юстиции также сообщил, что в прокуратуру поступает информация об очередных работниках сети IKEA, которые заявляют о нарушении своих прав в связи с навязыванием им взглядов, противоречащих их совести и вероисповеданию.

РАДИО ПОЛЬША
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