В частности, принятый законопроект предусматривает новый способ проверки знаний для тех, кто получил диплом за пределами Евросоюза. Для таких специалистов вводится медицинский или медико-стоматологический проверочный экзамен, прохождение которого дает право заниматься медицинской деятельностью (но не научной или образовательной). Ранее польские власти сообщали, что это нововведение заменит нострификацию (подтверждение) диплома.

Также после сдачи этого экзамена специалист, получивший медицинский диплом за пределами ЕС, получит право работать только в конкретном медицинском учреждении и в течение определенного времени.

Некоторые изменения касаются врачей и стоматологов, получивших образование в Польше. Для них предусмотрен более быстрый путь подтверждения профессиональной квалификации, а именно: более быстрая сдача заключительных профессиональных экзаменов. Также в стране появится дополнительный национальный модульный экзамен, который можно будет сдать после завершения модуля базовой специализации или после второго года специализации по одному модулю. Он не обязателен, но откроет для врача больше возможностей, в том числе более высокую зарплату в перспективе. Есть и другие нововведения: например, у медиков появится доступ к списку медучреждений, где выделяется дополнительное финансирование для оплаты труда, а свободные места для получения специализированного образования будут распределяться централизованно.

Ранее в Минздраве Польши рассказывали, что в стране работает 231 врач из Беларуси. По данным белорусского Минздрава, в год за границу уезжает около 200 врачей (без учета тех, кто едет работать в Россию). Белорусские власти высказывали «серьезную тревогу» из-за оттока медицинских кадров за границу, но, например, Александр Лукашенко этим вопросом не особо озадачен. Тем не менее медики неизменно входят в топ-5 самых востребованных специальностей в стране, а зарплату медработникам к 2025 году обещают поднять в два раза.