В нескольких городах Польши прошли протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. В Варшаве вечером в пятницу, 23 октября, в шествии, начавшемся у здания Конституционного суда, приняли участие несколько тысяч человек, многие несли зажженные свечи и черные зонтики и скандировали: "Садисты, мы придем за вами" и "Это означает войну". Массовые протесты прошли также в городе Вроцлав.

Накануне, 22 октября, Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен первыми протестами в тот же день - в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек.

По всей Польше начались стихийные протесты против запрета абортов. Это ответ на решение Конституционного суда, который фактически запретил прерывание беременности в стране. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих. 15 человек были задержаны. pic.twitter.com/Pp8gdMEHS7 — DW на русском (@dw_russian) October 23, 2020

Возле дома, где живет председатель правящей национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, произошли стычки с полицией, сообщает "Польское радио". Протестующие несли, среди прочего, транспаранты с надписями "Поймите, правые: это моя матка" и "На ваших мантиях кровь".

Почти полный запрет абортов в Польше

"Вчерашнее решение (Конституционного суда. - Ред.) означает тотальный запрет на аборты, потому что 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода", - заявила глава польской неправительственной организации "Федерация женщин и планирования семьи" Кристина Кацпура.

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.

Законодательство в отношении абортов в Польше одно из самых жестких - прервать беременность разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.