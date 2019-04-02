Фотографии сожжения книг в присутствии детей опубликованы в фейсбуке фонда "СМС с Небес". В посте, посвящённом сожжению, говорится о том, что Библия осуждает колдовство. В нём приведены соответствующие цитаты из Священного писания.
Не все комментаторы, однако, выразили согласие с действиями священников, которым напомнили как о том, что во имя Гарри Поттера никто не совершал преступлений, так и о сожжении книг нацистами в Германии в 1930-е годы.
Фонд "СМС с небес" занимается популяризацией Библии и других христианских книг, в частности путём рассылки СМС с цитатами из них.
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