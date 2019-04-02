На севере Польши в городе Кошалин группа католических священников устроила публичное сожжение книг, которые, как они утверждают, являются богохульными, – в том числе романы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
© Vida Press

Фотографии сожжения книг в присутствии детей опубликованы в фейсбуке фонда "СМС с Небес". В посте, посвящённом сожжению, говорится о том, что Библия осуждает колдовство.​ В нём приведены соответствующие цитаты из Священного писания.

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Не все комментаторы, однако, выразили согласие с действиями священников, которым напомнили как о том, что во имя Гарри Поттера никто не совершал преступлений, так и о сожжении книг нацистами в Германии в 1930-е годы.

Фонд "СМС с небес" занимается популяризацией Библии и других христианских книг, в частности путём рассылки СМС с цитатами из них.

Радио Свобода
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