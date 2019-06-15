По их данным, самолет упал в реку Вислу во время выполнения фигуры «штопор».
«Упавшим самолетом управлял пилот из Германии», — информировал журналистов один из участников авиашоу Томаш Бушевский. «Он делал штопор, начинал выполнение акробатических трюков. Пилот не смог вывести Як-52 из этой фигуры и ударился о воду», — добавил он.
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