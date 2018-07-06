Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный центр безопасности страны.
© Sputnik

Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк.

Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.

Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины крушения пока не называются, проводится расследование.

Интерфакс
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Польше разбился самолет МиГ-29, погиб пилот (2)

Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском...

В ФРГ "большая коалиция" достигла договоренностей по беженцам (1)

ХДС, ХСС и СДПГ обсуждали судьбу беженцев,...

В Совбезе ООН не смогли договориться с Россией по Сирии (1)

По словам постпреда России при ООН, Москва хочет...

Трамп заявил, что рассчитывает на успех встречи с Путиным в Хельсинки (2)

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, 5 июля, что...

Жена Бабченко впервые рассказала, как семью готовили к инсценировке "покушения" на него (3)

Супруга российского журналиста Аркадия Бабченко, в мае...

TOP новостей

Рейс Вильнюс-Паланга: пока доберетесь до взморья, успеете посмотреть на мир (40)

В Палангу из Вильнюса можно попасть не только на...

В Каунасе официально открыта скульптура "Воина свободы" (74)

В четверг вечером в Каунасе официально открыли...

Renesansinė audiencijų menė anksčiau ir dabar Valdovų rūmai dabar

В пятницу состоится торжественное открытие Дворца правителей (2)

6 июля после обеда в Вильнюсе состоится торжественное...

В Каунасе в небо взмыло рекордное количество воздушных шаров (2)

100 воздухоплавателей со всего мира на этой неделе...

Жилые дома в Вильнюсе планируют строить на сильно загрязненной территории (39)

Еще в прошлом году компания Eika сообщила о том, что в...