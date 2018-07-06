Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк.
Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.
Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины крушения пока не называются, проводится расследование.
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