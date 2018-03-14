В Польше продолжается дискуссия о вступившем в силу 1 марта "законе о Холокосте", который предписывает, что можно говорить и писать об истории Польши во время оккупации нацистской Германией. Согласно закону, считается "фальсификацией истории" и подлежит наказанию сроком до трех лет тюрьмы любое публично высказанное мнение о том, что польский народ или польское государство были причастны к преступлениям, совершенным в этот период нацистами в отношении евреев.

За пределами Польши, прежде всего в США и Израиле, этот закон вызвал резкую критику, поскольку в нем усматривают ограничение свободы научных исследований и свободы слова. Опасения, которые разделяют и польские историки, заключаются в том, что закон может привести к замалчиванию или отрицанию преступлений, совершенных польскими гражданами в отношении евреев во время Второй мировой войны.

50-летие событий 1968 года

В самой Польше представители партий правого политического спектра отреагировали на эту критику антисемитскими высказываниями, говорит польский публицист Константы Геберт. По его словам, таким образом "джинна снова выпустили из бутылки". И, как отмечает публицист, произошло это в самый неподходящий момент, ведь на днях исполняется 50 лет с момента, когда в 1968 году коммунистический режим в Польше принудил тысячи евреев уехать из страны.

8 марта 1968 года в Варшаве полиция разогнала демонстрацию студентов, протестовавших против государственной цензуры и репрессий в отношении участников протеста. Коммунистический режим в ответ запустил антисемитскую кампанию, лидеров протеста объявили сионистами и врагами поляков, в просчетах и неудачах властей в экономической и социальной политике виновными назвали евреев, занимающих высокие должности. На собраниях Компартии звучали призывы отправить "сионистов на Сион". В результате с 1968 по 1972 год Польшу пришлось покинуть около 20 тысячам евреев, в том числе тем, кто пережил Холокост.

Новая волна антисемитизма

Семья Константы Геберт в 1968 году осознанно решила остаться в Польше. Поэтому в нынешних дебатах его мнение пользуется особым авторитетом. По его словам, "антисемитизм в Польше был всегда". "Антисемитом у нас с большой вероятностью является националист и католик-фундаменталист, человек, придерживающийся авторитарных и, скорее всего, гомофобных взглядов", - утверждает публицист. По мнению Геберта, правопопулистское правительство и партия "Закон и справедливость" инструментализирует в своих целях дискуссию вокруг "закона о Холокосте", навязывая свое представление об истории как единственно верное. При этом правящая партия не дистанцируется однозначно от правых экстремистов, считает публицист.

Нынешние дебаты вокруг "закона о Холокосте" вызвали волну антисемитских высказываний в СМИ и социальных сетях, подтверждает и Дариуш Стола, директор Музея истории польских евреев. "Есть сходство между антисемитскими лозунгами и ложью, которые распространялись в 1968 году и сейчас. Такое впечатление, что антисемиты снова стали уверенными в себе", - говорит Стола в интервью DW. В соцсетях в Польше можно в наши дни найти такие антисемитские комментарии, как "Левое лобби в Брюсселе - на поводке у евреев и Израиля", или "Жаль, что в 1968 году не все евреи эмигрировали. Теперь они снова важничают".

Премьер Польши: Виноваты коммунисты, а не поляки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с помощью очень странной гипотезы попытался объяснить, почему поляки не виновны в гонениях евреев в 1968 году. Тогда "не было никакой Польши", заявил он в феврале текущего года, находясь с визитом в Берлине. "Тогда существовал коммунистический режим, который ужасно обращался с евреями", - сказал Моравецкий.

В польский парламент внесен проект резолюции, согласно которой события 1968 года произошли по указке СССР. "Коммунистические власти, организовавшие антисемитскую кампанию в 1968 году, представляли интересы Москвы, а не польского народа", говорится в проекте документа, представленного членом правящей партии "Закон и справедливость", историком Яном Зарыным.