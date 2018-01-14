Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах. Протестующие, пришедшие в субботу, 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".
Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт. Одновременно большинство депутатов Сейма, включая порядка 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.
Правящая в Польше с 2015 года партия "Закон и справедливость" проводит консервативную семейную политику, напоминает агентство AFP. Так, власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили отпуск противозачаточных таблеток только по рецептам. В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов.
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