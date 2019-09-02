На акцию приехали лидеры более 40 стран Западной, Центральной и Восточной Европы, включая президента Украины Владимира Зеленского. Россию на памятные мероприятия не пригласили.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер произнес речь, в которой подчеркнул ответственность Германии за начало Второй мировой войны и попросил прощения у жертв войны.

"Мы не забудем и будем нести ответственность, которую возложила на нас наша история" – сказал Штайнмайер.

Президент Польши Анджей Дуда на той же церемонии назвал нападение Германии на Польшу "военным преступлением" и "варварским актом". Он также осудил роль Советского Союза из-за пакта Молотова-Риббентропа. Дуда поблагодарил Штайнмайера за его слова, сказав, что сегодняшняя церемония "войдет в историю польско-германской дружбы".

Памятные мероприятия в этот день проходят и в Варшаве. На них будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс. Американский лидер Дональд Трамп отказался от приезда в Варшаву в последний момент из-за приближения мощного урагана к береговой линии США. Как сообщает корреспондент Настоящего Времени Григорий Жигалов из Варшавы, во время этой церемонии лидеры должны будут ударить в специально установленный "Колокол мира", после чего все церковные колокола в городе должны будут зазвонить.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. Спустя несколько дней войну Германии объявили Великобритания и Франция. 17 сентября 1939 года в войну против Польши вступил Советский Союз под предлогом защиты населения Западной Украины и Беларуси. В результате территория Польши была поделена между Германией и СССР.

За несколько недель до начала Второй мировой войны Германия и СССР заключили договор о ненападении. Секретный протокол к этому документу также предусматривал разграничение "сфер влияния" в Восточной Европе и Балтии. Власти СССР более полувека отрицали существование этого документа.