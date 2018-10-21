В Польше проходят местные выборы

Польские избиратели могут отдать свой голос до 21.00. До этого времени по всей стране будут открыты порядка 27 тыс. избирательных участков.
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Кшиштоф Лоренц из Национального избирательного бюро пояснил, что часы голосования не должны продлеваться, однако, такой сценарий нельзя исключать. Положения Избирательного кодекса предусматривают возможность закрытия избирательного участка в случае ситуации, которая временно препятствует голосованию.

"Если такой перерыв, вызванный, например, техническими причинами – аварией электричества или затоплением – будет достаточно долгим, чтобы предположить, что это помешало многим избирателям проголосовать, в таких случаях часы голосования могут быть продлены", - отметил сотрудник Национального избирательного бюро.

Решение о продлении часов голосования принимается районной избирательной комиссией после консультации с вышестоящими органами. Затем соответствующая информация размещается на двери избирательного участка.

РАДИО ПОЛЬША
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