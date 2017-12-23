Глава польского правительства планирует назначить на эту должность Петра Вожного. Он будет будет координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.
Отмечается, что смог является довольно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, использующие в качестве топлива уголь.
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