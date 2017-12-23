Глава польского правительства планирует назначить на эту должность Петра Вожного. Он будет будет координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.
Отмечается, что смог является довольно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, использующие в качестве топлива уголь.
Израиль покидает ЮНЕСКО после решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму (6)
Израиль начинает процедуру по выходу из состава...
Меркель и Макрон призвали Россию вернуть военных в СЦКК в Донбассе (20)
Участники "нормандского формата" канцлер Германии...
В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести сурикаты. Трубкозуб Миша погиб (5)
В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести...
Умер астронавт, первым вышедший автономно в открытый космос (15)
Американский астронавт Брюс Маккэндлесс скончался на...
В ФРГ отмечен почти пятикратный рост числа дел по подозрению в терроризме (2)
В связи с большой загруженностью Федеральная...
TOP новостей
Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (171)
Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...
Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)
Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)
В этом году в праздничный период много выходных,...