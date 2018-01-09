Президент страны Анджей Дуда во вторник, 9 января, принял их отставку.

Новым министром обороны станет Мариуш Блащак, который до сих пор руководил МВД страны. МИД Польши возглавит заместитель госсекретаря этого министерства - политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Церемония приведения к присяге новых глав министерств прошла во вторник в Президентском дворце.

Матеуш Моравецкий сменил на посту премьер-министра Беату Шидло в декабре 2017 года. Ранее он был министром финансов и развития, а также занимал пост заместителя председателя Совета министров. Моравецкий принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе, указывает ТАСС. Новый премьер обещал заменить от пяти до десяти министров.

Масштабные перестановки он осуществляет в преддверии переговоров с Брюсселем по поводу штрафных процедур против Польши.

В конце 2017 года первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс объявил о решении инициировать беспрецедентную штрафную процедуру в отношении Польши из-за угрозы нарушения основных ценностей Европейского Союза.

В последние два года польские власти приняли в общей сложности 13 законов, которые "представляют серьезную угрозу независимости правосудия", пояснил он. Тиммерманс при этом заявил готовности Брюсселя к диалогу с польским правительством.