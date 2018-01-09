Новый председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку нескольких министров, в том числе министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, министра обороны Антония Мачеревича, а также министра здравоохранения Константия Раздвилла и министра цифровых технологий Анну Стрежинскую.
Witold Waszczykowski
© AFP/Scanpix

Президент страны Анджей Дуда во вторник, 9 января, принял их отставку.

Новым министром обороны станет Мариуш Блащак, который до сих пор руководил МВД страны. МИД Польши возглавит заместитель госсекретаря этого министерства - политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Церемония приведения к присяге новых глав министерств прошла во вторник в Президентском дворце.

Статьи по теме:
Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Евросоюзе
Польша по-прежнему отказывается принимать беженцев  (1)

Матеуш Моравецкий сменил на посту премьер-министра Беату Шидло в декабре 2017 года. Ранее он был министром финансов и развития, а также занимал пост заместителя председателя Совета министров. Моравецкий принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе, указывает ТАСС. Новый премьер обещал заменить от пяти до десяти министров.

Масштабные перестановки он осуществляет в преддверии переговоров с Брюсселем по поводу штрафных процедур против Польши.

В конце 2017 года первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс объявил о решении инициировать беспрецедентную штрафную процедуру в отношении Польши из-за угрозы нарушения основных ценностей Европейского Союза.

В последние два года польские власти приняли в общей сложности 13 законов, которые "представляют серьезную угрозу независимости правосудия", пояснил он. Тиммерманс при этом заявил готовности Брюсселя к диалогу с польским правительством.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Польша перебрасывает танки Leopard ближе к границе с Беларусью (14)

Министр национальной обороны Польши Антоний...

В мире

В российском МИДе назвали ”кощунственным” уравнивание советских и нацистских ветеранов в Латвии (8)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова...

Мутко назначен главой оргкомитета турсаммита ООН в Санкт-Петербурге (6)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил...

Сирия обвинила Израиль в новых ракетных обстрелах

По сообщению сирийского командования, Израиль трижды...

В Польше отправлены в отставку главы Минобороны и МИД (4)

Новый председатель Совета министров Польши Матеуш...

Спецслужбы Латвии отрицают, что в их рядах работают бывшие сотрудники КГБ (1)

В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и Полиции безопасности...

TOP новостей

История Ванагайте изъятием книг не закончилась: еще один сюрприз (170)

Рута Ванагайте была приглашена на телепередачу,...

Валдас Адамкус: Литва еще не такая, какой я ее представлял (73)

Литва все еще не такая, какой я ее представлял, сказал...

Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (98)

Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...

С января изменились привычки литовских покупателей (257)

Сокращение времени продажи алкоголя уже изменило...

Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (82)

После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...