Польский Сейм принял изменения в закон об Институте национальной памяти, отменяющие положение об уголовной ответственности.
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Изменения поддержали 288 депутатов, против выступили 25 народных избранников, пятеро – воздержались от голосования.

С инициативой в срочном порядке внести изменения в Закон об ИНП выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, положения об уголовной ответственности «начали действовать контрпродуктивно».

Напомним, законом об ИНП, который вступил в силу 1 марта, было предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за присвоение польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Это вызвало волну возмущений, в частности, в Израиле, США и Украине.

РАДИО ПОЛЬША
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